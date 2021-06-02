للبيع .أرض تجارية |مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية |مميزة | مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض التجارية : 42,766 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 81,860 قدم مربع كود رقم : LP 964587 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095884
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