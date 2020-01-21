للبيع.أرض تجارية مميزة في منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 107332 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733