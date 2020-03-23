للبيع.أرض تجارية مميزة في مدينة زايد أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 31,644 قدم مربع كود رقم : PL 114727 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733