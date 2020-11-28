للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 17,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,600 قدم مربع كود رقم : PL 111293 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،