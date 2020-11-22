(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مساحة البناء : 334,000 قدم مربع مصرح عليها بناء فندق يتكون من : أرضي - ميزان - 24 طابق كود رقم : pl 4272 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0509350473
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|العنوان:
|Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073552
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