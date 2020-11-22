للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مساحة البناء : 334,000 قدم مربع مصرح عليها بناء فندق يتكون من : أرضي - ميزان - 24 طابق كود رقم : pl 4272 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733