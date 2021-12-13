للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الارض : 28,674.19 قدم مربع مساحة البناء : 54,497.68 قدم مربع يوجد تصريح لبناء بناية ارتفاع المبنى كحد اقصى : 21 متر كود رقم : LP 980971 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733