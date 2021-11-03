للبيع. أرض تجارية | مصقح الشعبية أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. أرض تجارية | مصقح الشعبية أبوظبي أرض تجارية عليها تصريح بناء برج البناء للاستخدام التجاري والسكني مكون من : باسمينت - 2 طابق بوديوم - 25 طابق مساحة الأرض : 25,910 قدم مربع مساحة البناء : 199,106 قدم مربع كود رقم : LP 964790 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109793
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