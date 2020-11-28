للبيع.أرض تجارية | مساحة : 18,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | مساحة : 18,000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,000 قدم مربع مساحة البناء : 114,500 قدم مربع كود رقم : PL 111290 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074246
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