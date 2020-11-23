للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,600 قدم مربع | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع مساحة الارض : 16,600 قدم مربع كود رقم : PL 114958 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733