للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : PL 114769 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083548
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكن.
القسم: 

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7/2/2021
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