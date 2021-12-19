للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الارض : 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء : 116,068.2 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء بناية ارتفاع البناية : 35 متر مربع ارتفاع البوديوم :21 متر مربع كود رقم : LP 981180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733