للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الارض : 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء : 116,068.2 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء بناية ارتفاع البناية : 35 متر مربع ارتفاع البوديوم :21 متر مربع كود رقم : LP 981180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115696
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