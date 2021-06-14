للبيع .أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحة الأرض : 31,644 قدم مربع كود رقم : LP 964598 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733