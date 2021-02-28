للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة الرياض أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة الرياض أبوظبي هذه الأرض التجارية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 50,263.81 قدم مربع كود رقم : PL 6468 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085365
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