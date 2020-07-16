للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى

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صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى هذه الأرض تقع على شارعين تبلغ مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 112093 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063103
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11/7/2020
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