للبيع. أرض تجارية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع. أرض تجارية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : LP 964599 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111759
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 21,8.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : L.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : L.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غ.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : .
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : .
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء : طابق أرضي - 5 طوابق مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء : طابق أرضي - 5 طوابق مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : LP 964464 لمزيد من ال.
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : LP 964464 لمزيد من ال.
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية العين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية العين مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : LP 979119 لمزيد من ال.
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي أرض سكنية على البحر مباشر مساحة الأرض : 21.
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي أرض سكنية على البحر مباشر مساحة الأرض : 21.
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager