للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 33,958 قدم مربع كود رقم : LP 964601 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114954
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