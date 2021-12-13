للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 33,958 قدم مربع كود رقم : LP 964601 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء