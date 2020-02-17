للبيع.أرض تجارية في منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 107332 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس , وذلك لأنها بمسافة بعيدة للحد الذي يمكنهم من العيش بهدوء بعيداً عن صخب المدينة، وقريبة للحد الذي يجعل الوصول إلى إمارتي أبوظبي ودبي أمراً سهلاً.