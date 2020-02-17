(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية في منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 107332 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس , وذلك لأنها بمسافة بعيدة للحد الذي يمكنهم من العيش بهدوء بعيداً عن صخب المدينة، وقريبة للحد الذي يجعل الوصول إلى إمارتي أبوظبي ودبي أمراً سهلاً.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053084
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