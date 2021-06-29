للبيع.أرض تجارية | في منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البناء : 110,642 قدم مربع كود رقم : LP 964551 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 ، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .