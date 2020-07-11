للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 6251 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062703
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع قريب من.
القسم: 

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنية تقع علي شارع رئيسي تبلغ .
القسم: 

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي الأرض سكنية وتقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة ه.
القسم: 

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي هذه الأرض السكنية مساحتها : 30,430,53 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية رائعة على زاوية وشارعين | حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية رائعة على زاوية وشارعين | حي العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية رائعة على زاوية وشارعين | حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586.91 ق.
القسم: 

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | المريف أبوظبي أرض تجارية في المريف تصريح بناء طابق أراضى و 5 طوابق مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

8/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية رائعة تطل على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة تطل على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة تطل على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر ه.
القسم: 

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط .
القسم: 

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط .
القسم: 

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و3 شوارع مساحة الأرض : 50,071.03 ق.
القسم: 

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | مدينة الرياض أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و3 شوارع مساحة الأرض : 50,071.03 ق.
القسم: 

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية بمساحة 20 ألف قدم مربع بمدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية بمساحة 20 ألف قدم مربع بمدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية بمساحة 20 ألف قدم مربع بمدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 20,799.92 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض السكنية مساحتها : 22,500 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة بني ياس شارع عام موقع مميز قريبة من الخدمات - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة بني ياس شارع عام موقع مميز قريبة من الخدمات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة بني ياس مساحة الارض .
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية قريبة من الخدمات | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية قريبة من الخدمات | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية قريبة من الخدمات | مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 22,500 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

7/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager