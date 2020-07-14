للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع يوجد تصريح بناء لبرج يتكون من : الطابق الباسمينت - الطابق الأرضي (محلات) - 15 طابق كود رقم : PL 114954 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733