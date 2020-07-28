للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تقع على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 9552 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733