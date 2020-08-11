للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071.03 قدم مربع كود رقم : PL 116267 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن الشامخة : تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064706
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