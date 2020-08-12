للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586.91 قدم مربع تقع على زاوية وشارعين كود رقم : PL 112092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064924
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