للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين في منطقة روضة أبوظبي مساحة الأرض : 19,018 قدم مربع مساحة البناء : 129,560 قدم مربع كود رقم : PL 111294 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074421
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