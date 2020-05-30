للبيع.أرض تجارية على زاوية في النادي السياحي أبوظبي تقع هذه الأرض على زاوية تبلغ مساحة هذه الأرض: 4,000 قدم مربع يوجد تصريح بناء : 2 باسمينت - 5 طوابق كود رقم : PL 114039 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم رخصة السيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733