(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية على زاوية في النادي السياحي أبوظبي تقع هذه الأرض على زاوية تبلغ مساحة هذه الأرض: 4,000 قدم مربع يوجد تصريح بناء : 2 باسمينت - 5 طوابق كود رقم : pl 114039 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم رخصة السيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056220
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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