(للبيع)
|للبيع | أرض تجارية | شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع يوجد تصريح بناء لبرج يتكون من : الطابق الباسمينت - الطابق الأرضي (محلات) - 15 طابق كود رقم : PL 114954 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060598
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400,000 درهم
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