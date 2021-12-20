للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : LP 964553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن روضة ابوظبي تفوقت شركة ريم للاستثمار على منافسيها بمشروع روضة ابوظبي الذي بلغت مساحته الإجمالية 28 هكتار! إذ تمتد المنطقة السكنية في المشروع على مساحة 8.9 مليون قدم مربع،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115897
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