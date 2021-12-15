(للبيع)
|للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قدم مربع كود رقم : LP 964738 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 ،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115341
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