للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع مساحة الأرض : 16,600 قدم مربع كود رقم : LP 964504 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733