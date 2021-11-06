للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : LP 964553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733