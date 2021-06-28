للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 18,000 قدم مربع مساحة البناء : 114,500 قدم مربع كود رقم : LP 964548 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2021
رقم الإعلان: 2098181
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