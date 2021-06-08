للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 37,757 قدم مربع مساحة البناء : 143,094 قدم مربع كود رقم : LP 964741 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 ، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096370
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