للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 18,000 قدم مربع مساحة البناء : 114,500 قدم مربع كود رقم : LP 964548 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،