للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : LP 964553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن روضة ابوظبي تفوقت شركة ريم للاستثمار على منافسيها بمشروع روضة ابوظبي الذي بلغت مساحته الإجمالية 28 هكتار! إذ تمتد المنطقة السكنية في المشروع على مساحة 8.9 مليون قدم مربع، وتقع على طول شارع المط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 056679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094101
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109.
القسم: 

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية 5 طوابق مساحة الأرض : 41,750 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المريف ابوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية 5 طوابق مساحة الأرض : 41,750 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قدم.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قدم.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحت.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحت.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي أرض تجارية : تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأر.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | المريف أبوظبي أرض تجارية : تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأر.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في موقع مميز مساحة الأرض : 18,029 ق.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في موقع مميز مساحة الأرض : 18,029 ق.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع مساحة ال.
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع مساحة ال.
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: اراضي للبيع علي البحر مباشرة علي اجمل سواحل الأمارات بغنتوت - في أبو ظبي الإمارات

اراضي للبيع علي البحر مباشرة علي اجمل سواحل الأمارات بغنتوت

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض بمشروع الجرف بمنطقة الغنتوت بجوار قصر الشيخ زايد علي اجمل سواحل الأمارات مساحة 60000 قدم حتي.
القسم: 

20,000,000 درهم

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض بمساحة : 50,315 قدم مربع مساحة ا.
القسم: 

اتصل

9/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager