للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : LP 964553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن روضة ابوظبي تفوقت شركة ريم للاستثمار على منافسيها بمشروع روضة ابوظبي الذي بلغت مساحته الإجمالية 28 هكتار! إذ تمتد المنطقة السكنية في المشروع على مساحة 8.9 مليون قدم مربع، وتقع على طول شارع المط