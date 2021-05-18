(للبيع)
|للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : LP 964553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOM
|التليفون:
|0506679466
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094100
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
20,000,000 درهم
اتصل