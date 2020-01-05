للبيع.أرض تجارية رائعة في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الارض التجارية تبلغ مساحتها : 21,800 قدم مربع كود رقم : PL 2818 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733