(للبيع)
|للبيع | أرض تجارية رائعة على زاوية وشارعين | حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586.91 قدم مربع تقع على زاوية وشارعين كود رقم : PL 112092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062600
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