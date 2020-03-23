للبيع.أرض تجارية رائعة على زاوية وشارعين حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586.91 قدم مربع تقع على زاوية وشارعين كود رقم : RL 112092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد /سامح 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733