للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الأرض : 122,062.74 قدم مربع الارتفاع : 21 م كود رقم : LP 967235 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096676
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