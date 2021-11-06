للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الأرض : 122,062.74 قدم مربع الارتفاع : 21 م كود رقم : LP 967235 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733