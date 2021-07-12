(للبيع)
|للبيع .أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,766 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 81,860 قدم مربع كود رقم : LP 964587 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099736
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