(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع كود رقم : PL 116267 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080369
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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