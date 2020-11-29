للبيع.أرض تجارية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586 قدم مربع تقع على زاوية وشارعين كود رقم : PL 112092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بحي العاصمة : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074429
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28/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 31,155 قدم .
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28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

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28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 18,000 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 18,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 18,000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساح.
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28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 1.
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للبيع.أرض سكنية بمساحة واسعة | البطين أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية بمساحة واسعة | البطين أبوظبي تقع هذه الأرض في موقع مميز تبلغ مساحتها : 9,135 قدم مر.
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25/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية بمساحة واسعة | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية بمساحة واسعة | البطين أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية بمساحة واسعة | البطين أبوظبي تقع هذه الأرض في موقع مميز تبلغ مساحتها : 9,135 قدم مر.
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25/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | 22500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | 22500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

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25/11/2020
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