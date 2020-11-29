للبيع.أرض تجارية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586 قدم مربع تقع على زاوية وشارعين كود رقم : PL 112092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733