للبيع | أرض تجارية تصريح 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض تجارية مساحتها : 3,500 قدم مربع الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق كود رقم : RL 529 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0565506086 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733