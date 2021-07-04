للبيع.أرض تجارية | تصريح بناية | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 39,032 قدم مربع مساحة البناء : 116,068 قدم مربع يوجد تصريح لبناء بناية ارتفاع المبنى كحد اقصى : 30 متر مربع كود رقم : LP 980195 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733