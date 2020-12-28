(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مساحة البناء : 334,000 قدم مربع مصرح عليها بناء فندق يتكون من : أرضي - ميزان - 24 طابق كود رقم : PL 4272 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077769
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